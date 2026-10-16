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НАТО срочно собирается из-за новых ударов РФ
Поводом стали новые инциденты возле Румынии, где после возгорания двух судов семеро моряков пропали без вести.
Послы стран НАТО соберутся на заседание на следующей неделе из-за инцидента с пожаром судов у побережья Румынии и соседней Болгарии, произошедшей из-за атаки дронов.
Об этом сообщает France24.
По данным румынских властей, танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся 15 октября, примерно в 24 километрах к юго-востоку от города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.
Пятерых членов экипажа удалось спасти, еще семеро числятся пропавшими без вести. Для поисково-спасательной операции привлекли два вертолета Black Hawk и два судна с медицинскими работниками.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что оба судна, ставшие объектами последних инцидентов, подверглись атакам беспилотников. В то же время, он не стал прямо обвинять Россию и подчеркнул, что румынская сторона должна установить все обстоятельства событий.
Напомним, 13 октября у побережья Болгарии беспилотники атаковали два судна. Одно, по предварительным данным, затонуло, а с другой эвакуировали весь экипаж, в том числе семерых граждан Украины.
Болгарская сторона планирует вызвать российскую посолку Валентину Митрофанову, а также обсудить ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.