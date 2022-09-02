В Европе зафиксирован новый случай смерти от обезьяньей оспы

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти человека, заразившегося обезьяньей оспой.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", — говорится в докладе.

В общей сложности, по данным института, на конец августа в Бельгии насчитывалось 706 подтвержденных случаев этого опасного заболевания. 32 пациента с наиболее сложной формой течения болезни были госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения, регистрирующая все подтвержденные случаи, на 31 августа зафиксировала уже 50 496 случаев заражения и 16 смертей в 101 стране.

Также читайте Обезьянья оспа: в ВОЗ оценили вероятность новой мировой пандемии

Первый в Европе случай смерти человека от оспы обезьян был зафиксирован в конце июля в Испании. Предварительно причиной смерти было сопутствующее заболевание энцефалитом.

В конце августа стало известно о первой смерти от оспы обезьян в США. Умершим оказался пожилой житель столичного округа Харрис, у него был ослаблен иммунитет.

Обезьянья оспа – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боли в мышцах.

Напомним, в Украине зафиксированных случаев обезьяньей оспы по состоянию на август не было.

Читайте также: