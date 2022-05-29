Ученые назвали основной путь передачи обезьяньей оспы

Ученые пытаются выяснить, почему в Европе увеличилось количество заболеваний оспой обезьян. Количество случаев заболевания вызвало у специалистов вопрос о характере передачи оспы обезьян, поскольку многие пациенты не путешествовали в Африку и не контактировали с инфицированным человеком.

Обезьянья оспа не так легко передается от человека к человеку.

Об этом сообщает американский телеканал NBC NEWS.

"Как они сначала заразились и почему это повсюду, до сих пор остается загадкой", – сказал профессор медицины Пенсильванского университета доктор Стюарт Айзекс.

По словам экспертов, до этого большинство случаев заболеваний происходило среди людей, контактировавших с зараженным животным из-за укусов, царапины или приготовления мяса дичи. Самая заметная вспышка на Западе произошла в 2003 году, когда домашние собачки заразили 47 человек в США.

Из прошлых случаев передачи вируса от человека к человеку ученые узнали, что вирус распространяется при обмене крупными респираторными каплями или прямом контакте с биологическими жидкостями, образующимися во время инфекции повреждениями или зараженными предметами, например, одеждой или постельным бельем.

По словам экспертов, обезьянью оспу не считают инфекцией, передающейся половым путем, но она может передаваться во время половых контактов.

"Я предполагаю, что передача половым путем будет первой в списке потенциальных виновников", — сказал директор Центра биодизайна иммунотерапии, вакцин и виротерапии в Университете штата Аризона доктор Грант Макфадден.

Обезьянья оспа — редкая инфекция, которая в основном распространяется через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерные сыпи. Болезнь обычно распространяется во время тесного контакта и редко выявляется за пределами Африки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 мая, по меньшей мере, 92 подтвержденных случая обезьяньей оспы были обнаружены в 12 странах членах Организации, где этот вирус не является эндемичным (то есть свойственным этим странам).

Обезьянья оспа может стать новой эпидемией

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