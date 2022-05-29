Вчені назвали основний шлях передачі мавпячої віспи

Вчені намагаються з'ясувати, чому в Європі збільшилася кількість захворювань на віспу мавп. Кількість випадків захворювання викликало у фахівців запитання про характер передачі віспи мавп, оскільки багато пацієнтів не подорожували до Африки й не контактували з інфікованою людиною.

Мавпяча віспа не так легко переходить від людини до людини.

Про це повідомляє американський телеканал NBC NEWS.

"Як вони спочатку заразилися і чому це всюди, досі залишається загадкою", - сказав професор медицини Пенсільванського університету доктор Стюарт Айзекс.

За словами експертів, до цього більшість випадків захворювань відбувалося серед людей, які контактували із зараженою твариною через укуси, подряпини або приготування м'яса дичини. Найпомітніший спалах на Заході стався 2003 року, коли домашні собачки заразили 47 людей у США.

З минулих випадків передачі вірусу від людини до людини вчені дізналися, що вірус поширюється під час обміну великими респіраторними краплями або прямого контакту з біологічними рідинами, пошкодженнями, що утворюються під час інфекції, або зараженими предметами, наприклад, одягом або постільною білизною.

За словами експертів, віспу мавп не вважають інфекцією, що передається статевим шляхом, але вона може передаватися під час статевих контактів.

"Я припускаю, що передача статевим шляхом буде першою у списку потенційних винуватців", — сказав директор Центру біодизайну імунотерапії, вакцин та віротерапії в Університеті штату Аризона доктор Грант Макфадден.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 21 травня щонайменше 92 підтверджені випадки мавпячої віспи були виявлені у 12 країнах членах Організації, де цей вірус не є ендемічним (тобто властивим для цих країн).

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

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