У Європі зафіксовано новий випадок смерті від мавпячої віспи

Померлий пацієнт, який був заражений віспою мавп, мав також супутні захворювання.

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на щотижневу доповідь бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.

“На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому у нього були супутні захворювання”, — зазначено в доповіді.

Загалом, за даними інституту, на кінець серпня у Бельгії налічувалося 706 підтверджених випадків цього небезпечного захворювання. 32 пацієнти з найбільш складною формою перебігу хвороби було госпіталізовано.

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка реєструє всі підтверджені випадки, станом на 31 серпня зафіксувала уже 50 496 випадків зараження та 16 смертей у 101 країні.

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Перший у Європі випадок смерті людини від віспи мавп зафіксували наприкінці липня в Іспанії.

Попередньо причиною смерті було супутнє захворювання енцефалітом.

Наприкінці серпня стало відомо про першу смерть від віспи мавп у США. Померлим виявився літній житель столичного округу Харріс, у нього був ослаблений імунітет.

Мавпяча віспа - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах.

Нагадаємо, в Україні зафіксованих випадків мавпячої віспи станом на серпень не було.

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