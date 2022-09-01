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Росіянка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни

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Росіянка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни

Фото: Associated Press

У Москві 37-річна жінка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни.

Жінка залишила передсмертну записку про те, що вона не хоче помирати під час ядерної війни

Про це пише російський телеграм-канал Baza. 

Жителька Москви хворіла депресією. Тіло 37-річної жінки знайшов її родич після того, як вона тривалий час не виходила на зв'язок. Росіянка повісилась у своїй квартирі. Біля її тіла була записка про те, що вона не хоче помирати у ядерній війні. 

"Я не хочу вмирати у ядерній війні. Краще я, ніж мама. Дуже люблю маму. Я йду до діда", - йшлось у передсмертній записці. 

Нагадаємо, вчені оцінили наслідки можливої ядерної війни

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
234
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