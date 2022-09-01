Росіянка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни

У Москві 37-річна жінка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни.
Жінка залишила передсмертну записку про те, що вона не хоче помирати під час ядерної війни.
Про це пише російський телеграм-канал Baza.
Жителька Москви хворіла депресією. Тіло 37-річної жінки знайшов її родич після того, як вона тривалий час не виходила на зв'язок. Росіянка повісилась у своїй квартирі. Біля її тіла була записка про те, що вона не хоче помирати у ядерній війні.
"Я не хочу вмирати у ядерній війні. Краще я, ніж мама. Дуже люблю маму. Я йду до діда", - йшлось у передсмертній записці.
Нагадаємо, вчені оцінили наслідки можливої ядерної війни.
Читайте також:
- Путін або почне ядерну війну, або дасть задню: Жданов - про ситуацію в Росії
- Які країни найлегше переживуть ядерну війну: прогнози науковців
- "РФ вдається до безвідповідальних погроз ядерною кнопкою" - Блінкен про шантаж Кремля