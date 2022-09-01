Росіянка вчинила самогубство, бо боялась ядерної війни

Жінка залишила передсмертну записку про те, що вона не хоче помирати під час ядерної війни.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Жителька Москви хворіла депресією. Тіло 37-річної жінки знайшов її родич після того, як вона тривалий час не виходила на зв'язок. Росіянка повісилась у своїй квартирі. Біля її тіла була записка про те, що вона не хоче помирати у ядерній війні.

"Я не хочу вмирати у ядерній війні. Краще я, ніж мама. Дуже люблю маму. Я йду до діда", - йшлось у передсмертній записці.

Нагадаємо, вчені оцінили наслідки можливої ядерної війни.

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