Які країни найлегше переживуть ядерну війну: прогнози науковців

Учені Ратгерського університету в США змоделювали ймовірні наслідки для світу після скидання атомних бомб на великі міста та промислові центри і визначили країни, на які ядерна катастрофа матиме найменший вплив.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Food.

За оцінкою вчених, застосування ядерної зброї спричинить вогненні бурі та забруднення атмосфери частинками горіння. Своєю чергою це призведе до зміни клімату, а також до скорочення запасів їжі на суходолі та вилову риби у морях.

Як випливає з опублікованої карти, тільки Австралія та Аргентина зможуть зберегти оптимальну кількість споживаних кілокалорій на душу населення на день навіть у тому випадку, якщо в атмосферу буде викинуто найбільшу кількість сажі. Ще однією країною, яка зазнає меншого впливу, ніж інші, експерти назвали Нову Зеландію.

Водночас наголошується, що Нова Зеландія та Австралія ризикують зіткнутися з великим потоком біженців з Азії та інших держав, у яких спостерігатиметься нестача продовольства.

Під час дослідження вчені розглянули поширення сажі в атмосфері у кількох сценаріях, зокрема у п'яти варіантах війни між Індією та Пакистаном, а також між Росією та США.

З'ясувалося, що навіть у сценарії невеликого ядерного локального конфлікту між Індією та Пакистаном глобальне виробництво продуктів харчування через п'ять років впаде на сім відсотків. У разі війни між Росією та США воно впаде на 90 відсотків уже через три-чотири роки.

При цьому найбільш серйозним зниження врожаю буде у Росії та США, які є основними країнами-експортерами продовольства. Така ситуація відіб’ється на країнах Африки та Близького Сходу, що залежать від імпорту. Понад 75 відсотків населення Землі зіштовхнуться із катастрофічним голодом, який триватиме протягом двох років.

У доповіді вчені попереджають, що навіть споживання сільськогосподарських культур, призначених для худоби, або скорочення харчових відходів не зможе компенсувати глобальне зниження споживаних калорій.

Нагадаємо, загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.

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