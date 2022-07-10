Військовий експерт розповів, чи є в Криму ядерна зброя

Після анексії Криму Росія почала будувати ще один об'єкт на півострові для зберігання ядерних боєзарядів.

На захопленому Росією півострові Крим була центральна база зберігання ядерної зброї "Феодосія-13" ще з часів Радянського Союзу.

Олег Жданов повідомив, чи є наразі ядерна зброя в окупованому Криму, та яке озброєння туди завозить Росія для війни проти України.

Про це військовий експерт розповів на своєму Youtube-каналі.

"Крім "Феодосія-13, Росія почала будувати ще один об'єкт для зберігання ядерних боєзарядів, але наскільки є інформація щодо ядерного озброєння, Росія не ризикнула перевезти ядерну зброю до Криму. Тобто, сховища готували, старе реставрували, нове будували, але ядерної зброї в Криму так помічено і не було", - зазначив експерт.

Експерт наголосив, що ядерні заряди на території Російської Федерації моніторять і інформація про те, що Росія завезла до Криму ядерні боєголовки, на сьогодні вона відсутня.

"Є інформація про те, що в Криму було помічено ракетні комплекси і "Бастіон" – береговий протикорабельний ракетний комплекс, який сьогодні також використовується для обстрілу наших міст, і помічено "Іскандери". У Крим також активно завозилися крилаті ракети "Калібр", вони також призначені під ядерний боєзапас", - розповів Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи готує Лукашенко напад.

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