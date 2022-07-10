Німецька співачка Ela ошелешила, що насправді вона українка

Відома німецька співачка Ela, яка заспівала разом з Jerry Heil та alyona alyona, ошелешила, що насправді вона українка.

Втім, про це Яна та Альона не знали, коли запрошували її записати разом трек #KUPALA.

"Ми думали, що ми записуємо фіт з німкинею талановитою, а виявилося, що вона не дармо талановита. Вона народилася в Україні і до семи років там жила", – розповіла Jerry Heil у спецвипуску ТСН.

Ela / Фото: instagram.com/elasmusik

Зі свого боку, 29-річна Ela, справжнє ім'я якої Ельжбета Штейнмец, додала, що її мама полька. У 7 років дівчинка з рідними переїхала до Німеччини.

Як зізналася виконавиця, за ці 22 роки вона жодного разу не приїздила на Батьківщину. Втім, після перемоги України над Росією планує відвідати країну.

Новий хіт Kupala: Jerry Heil розповіла, що німецька співачка Ela несподівано виявилася українкою

Нагадаємо, тим часом Jerry Heil та alyona alyona показали фрагмент нової колаби з іншим європейським артистом на українську народну пісню. Цього разу виконавці взялися переспівувати "Летіла зозуля".

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