Німецька співачка Ela ошелешила, що насправді вона українка

Відома німецька співачка Ela, яка заспівала разом з Jerry Heil та alyona alyona, ошелешила, що насправді вона українка.
Втім, про це Яна та Альона не знали, коли запрошували її записати разом трек #KUPALA.
"Ми думали, що ми записуємо фіт з німкинею талановитою, а виявилося, що вона не дармо талановита. Вона народилася в Україні і до семи років там жила", – розповіла Jerry Heil у спецвипуску ТСН.
Зі свого боку, 29-річна Ela, справжнє ім'я якої Ельжбета Штейнмец, додала, що її мама полька. У 7 років дівчинка з рідними переїхала до Німеччини.
Як зізналася виконавиця, за ці 22 роки вона жодного разу не приїздила на Батьківщину. Втім, після перемоги України над Росією планує відвідати країну.
Нагадаємо, тим часом Jerry Heil та alyona alyona показали фрагмент нової колаби з іншим європейським артистом на українську народну пісню. Цього разу виконавці взялися переспівувати "Летіла зозуля".
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