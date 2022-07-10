У родині Опри Вінфрі сталося горе

На 90-му році життя помер тато знаменитості – Вернон Вінфрі.

Сумну новину підтвердили на сторінці Опри у Twitter.

"З тяжким серцем ми можемо підтвердити, що Вернон Вінфрі, батько Опри, помер у віці 89 років", - йдеться в повідомленні.

Тата Опри не стало у п'ятницю, 8 липня. Відомо, що чоловік боровся з онкологією.

It is with a heavy heart that we can confirm that Vernon Winfrey, Oprah’s father, passed away yesterday at the age of 89. Read Oprah’s beautiful tribute to her dad https://t.co/jVghO5oNPf — Oprah Daily (@OprahDaily) July 9, 2022

"Менше тижня тому ми вшановували мого батька на його власному задньому дворі. Мій друг і співак госпелу Вінтлі Фіпс вітав його піснею. Він відчував любов і впивався нею доти, доки більше не міг говорити. Учора з сім'єю, що оточила його ліжко, я мала священну честь бути свідком того, як людина, відповідальна за моє життя, зробила своє останнє зітхання", - написала ведуча у своєму Instagram.

Зазначимо, тато та мама Опри не були одруженими. Перші шість років майбутня ведуча жила у бабусі. Як раніше розповідала Опра, вона її постійно била. У шість років Вінфрі переїхала до мами. Від дев'яти років Опра страждала від сексуальних домагань з боку братів, дядька та їхніх друзів, а у 14 років завагітніла та народила (дитинка померла). Тоді ж мати відіслала доньку до батька. Тато наполіг, аби Опра займалася освітою. Окрім цього, батько підтримував доньку у всіх її починаннях.

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