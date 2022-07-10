Осадча показала, як путіністка Повалій заробляє криваві рублі

Співачка розважала росіян та заробляла криваві рублі в Муромі 8 липня. На концерті, присвяченому російському Дню сім'ї, кохання та вірності вона виконала "Мама-мамочка".

Зі свого боку, Осадча опублікувала відео у своїх Instagram-stories.

"Повалій продовжує співати у російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром", – прокоментувала зірка.

Фото: instagram.com/kosadcha

Зауважимо, не так давно Ірина Білик розповіла, що чоловік Повалій також підтримує РФ. За її словами, Ліхута ще й тішиться тому, що окупанти вбивають українців та знищують міста та селища.

Нагадаємо, Таїсію Повалій зацькували в Мережі за перший від початку війни допис. У ньому артистка не розкаялася за свою позицію чи свого чоловіка, а заговорила про вірність.

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