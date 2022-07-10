Максим Галкін налякав змарнілим виглядом та синцями під очима

Російський гуморист Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою був помічений у Юрмалі.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін та Алла Пугачова разом з дітьми переїхали до Ізраїлю.

Втім, днями зіркове подружжя заскочили у курортному містечку Юрмала у Латвії. Світлиною родини у себе в Instagram поділився латвійський співак Інтарс Бусуліс. Свіже фото Пугачової та Галкіна налякало їхніх шанувальників.

На фотографії Галкін зображений змарнілим, з синцями під очима, а Алла Борисівна має втомлений вигляд у дивакуватому вбранні – чорних колготах, мінішортах, босоніжках, кофті та майці.

Фото: instagram.com/intarsbusulis

"Змінилися дуже сильно", "шкода Аллу, постаріла, мабуть, переживає", "Галкін здав", "Що з обличчям у Галкіна?".

Юзери припустили, що на зовнішній вигляд Максима Галкіна та Алли Пугачової вплинув стрес. Як відомо, подружжя залишило Росію після вторгнення до України. Родина підтримує українців, а від своїх концертів в Ізраїлі Галкін перераховував частину коштів на допомогу українським біженцям.

За їхню позицію, майно Пугачової та Галкіна в Росії арештували. Зокрема у Галкіна забрали його замок у селі Грязь у Підмосков'ї, де він мешкав з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.

Подейкують, що до Юрмали зірки переїхали на певний час, оскільки Аллі Борисівні не дуже подобається клімат в Ізраїлі. У брата Галкіна в Юрмалі є вілла, де вони й зупинилися.

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