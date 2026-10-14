Інтернет-магазин АТБ повністю відновив роботу після кібератаки

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Після ретельних тестів та аналізу даних експерти засвідчили, що попри серйозність загрози (вперше в Україні для такої протиправної діяльності було задіяно інструменти ШІ), яка, ймовірніше за все, має російський слід, стороннього втручання у бази даних, особисті дані клієнтів, персоналу, а також сегмент операційної діяльності компанії не зафіксовано.

Тож уже сьогодні інтернет-магазин АТБ повністю відновив роботу, знову у штатному режимі приймає та формує замовлення. Також відновлено всі інші супутні онлайн-сервіси, які є частиною цифрової екосистеми АТБ.

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Як і раніше, покупці в різних куточках країни можуть швидко та зручно оформлювати покупки онлайн, обираючи найкомфортніший для себе спосіб отримання товарів (доставку або самовивіз). Асортимент інтернет-магазину аналогічний наповненню будь-якого звичайного АТБ. Це гарантовано якісні продукти харчування та товари першої необхідності.

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«Ми щиро вдячні нашим покупцям за підтримку, довіру та терпіння під час тимчасових технічних труднощів. Ваша лояльність і розуміння є надзвичайно важливими для нас.

Запрошуємо за покупками до інтернет-магазину АТБ, а також до магазинів мережі по всій Україні. Як завжди, на вас чекають широкий асортимент товарів, вигідні ціни та якісний сервіс незалежно від формату покупок», — повідомили в пресслужбі компанії.

Зараз кваліфіковані фахівці продовжують роботу над максимально можливим посиленням захисту ІТ-інфраструктури компанії, провадячи комплекс додаткових заходів, які дозволять знизити потенційні ризики повторення інциденту.

Особливо наголошується, що кібератака на інформаційні системи та сервіси АТБ п’ятого жовтня жодним чином не вплинула на безпеку даних як мільйонів клієнтів, так і бізнес-партнерів.

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Нагадаємо, що минулого тижня пов’язане з країною-агресором хакерське угрупування розмістило на першій сторінці сайту компанії таймер з вимогою упродовж двох годин сплатити 400 тисяч доларів викупу. В АТБ відреагували миттєво, задіявши комплекс безпрецедентних за масштабом заходів для локалізації наслідків і захисту інформаційної інфраструктури. Ситуацію оперативно взяли під повний контроль, знизивши фактично до нуля можливість будь-яких негативних наслідків.

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