Байден летить у турне, аби знайти більше зброї для України - ЗМІ

Серед основних цілей американського лідера — пошук радянських озброєнь для України.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, адміністрація Байдена не хоче, щоб на президента України Володимира Зеленського чинився тиск для переговорів з Російською Федерацією. Однак офіційні особи вважають, що Вашингтону буде важко підтримувати нинішні темпи підтримки України, оскільки втома від війни зростає по обидві сторони Атлантики.

За деякими оцінками, військові поставки триватимуть як мінімум до другого кварталу 2023 року. Внаслідок цього виникає питання: як довго зможуть тривати поточні поставки зброї та боєприпасів без шкоди для самих США.

Американські офіційні особи заохочують інші країни надати залишки зброї радянського виробництва. За інформацією NYT, це стане один з основних пунктів у програмі візиту Байдена на Близький Схід наступного тижня. Там він має зустрітися з лідерами арабських держав, які раніше отримували зброю від Москви.

"Є великий запас, але явно відчувається, що наступні шість місяців будуть дійсно критичними. У наступні півроку ми побачимо, що одна або обидві сторони занадто втомилися і будуть шукати вихід", - заявив президент Чиказької ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Видання пише, що адміністрація Байдена також зосереджується на тому, щоб переконати країни, які досі коливаються. Йдеться, зокрема, про Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не приєдналися до кампанії США та Європи щодо ізоляції Москви. Дипломатичні зусилля мають на меті показати їм, що Україна та Сполучені Штати відкриті для врегулювання цього конфлікту шляхом переговорів, але без територіальних поступок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив бажання того, аби його американський колега Джо Байден прибув до України. За його словами, очільник Білого дому нібито не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

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