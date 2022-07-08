HIMARS, боєприпаси і не тільки: Байден підписав новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. Зокрема, у складі допомоги будуть нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси.

У США назвали це є еволюцією їхньої підтримки України у битві на Донбасі.

Про це високопоставлений представник Міноборони США повідомив 8 липня, пише "Укрінформ".

"Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях. Це заощадить боєприпаси. Це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – сказав представник американського оборонного відомства.

За його словами, до пакета допомоги увійдуть чотири додаткові системи HIMARS та боєприпаси до них, 1 тис. снарядів для 155-мм гаубиць, зокрема, високоточних.

Тож загальна кількість переданих українським військам HIMARS досягне 12. Адже вісім вже застосовуються захисниками на позиціях.

Серед допомоги також – три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання координації кроків для прискорення постачання важкого озброєння.

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