США нам сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив допомогу США для України, водночас сказавши, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.
Україна потребує збільшення цієї допомоги та її прискорення.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN, опублікованому 8 липня.
"США нам допомагають, і я хочу сказати – сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", – сказав Зеленський.
"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США – велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", – додав президент.
Він також зауважив, що США мають певний вплив на рішення європейських країн, що також допомагає Україні.
"Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати", – уточнив глава держави.
"І тому, коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 7 липня в Білому домі запевнили, що зміни в уряді Великої Британії не вплинуть на підтримку України з боку західних союзників на тлі російської агресії.
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