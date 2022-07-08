"Росія не відмовилась від окупації України" – Зеленський

Сьогодні основні зусилля російські окупанти зосередили на сході, однак у РФ не відмовилися від планів повного захоплення України.

Росія прагне знищити всю Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

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"Вони (росіяни – ред.)не відмовилися від спроб просуватися далі, ми їх витіснили, вони відійшли. Але я вважаю, що вцілому Росія не відмовилася від окупації нашої держави і не відмовляється багато-багато років. Це їх плани. Вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже – повномасштабне вторгнення. Ми абсолютно в цьому впевнені", - зазначив президент.

Нагадаємо, російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких говорять, що не мають бажання воювати, тож пишуть рапорти на звільнення.

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