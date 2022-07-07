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Зеленський прокоментував ракетні удари по Харкову та Краматорську

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Зеленський прокоментував ракетні удари по Харкову та Краматорську

Фото: Офіс президента України

Російські окупанти знову обстріляли Краматорськ, Харків та міста Донбасу.

Щоб захиститись від Росії Україні потрібні сучасні системи ППО та сучасна реактивна артилерія.

Про це під час свого традиційного відеозвернення 7 липня сказав президент України Володимир Зеленський. 

"Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську. І знову ракетами. Били окупанти і по Харкову, і по містах Донбасу. По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це - стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Чим більша буде оборонна допомога Україні зараз, тим швидше війна закінчиться нашою перемогою і тим меншими будуть збитки США та демократичних країн від російського тиску", - сказав президент. 

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу з боку росіян є загиблі та постраждалі. 

Також росіяни обстріляли центр Краматорська: одна людина загинула, 10 людей дістали поранення.

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