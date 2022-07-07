Зеленський прокоментував ракетні удари по Харкову та Краматорську

Щоб захиститись від Росії Україні потрібні сучасні системи ППО та сучасна реактивна артилерія.

Про це під час свого традиційного відеозвернення 7 липня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську. І знову ракетами. Били окупанти і по Харкову, і по містах Донбасу. По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це - стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Чим більша буде оборонна допомога Україні зараз, тим швидше війна закінчиться нашою перемогою і тим меншими будуть збитки США та демократичних країн від російського тиску", - сказав президент.

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу з боку росіян є загиблі та постраждалі.

Також росіяни обстріляли центр Краматорська: одна людина загинула, 10 людей дістали поранення.

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