"Курс Британії щодо України не зміниться": Арестович про звільнення Джонсона

Відповідно до курсу підтримки України, відставка Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Британії нічого не змінить.

Про це радник голови ОП Олексій Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Джонсон дуже багатьом насолив. Він яскрава людина, тому в його присутності інші починають відкидати тіні. Звичайно, це багатьом не подобається. Він дуже епатажний, дуже різкий. Його звинувачують у розбалансуванні внутрішньої політики. На зовнішньому порядку йому особливо ніхто не дорікає. Відповідно до курсу підтримки України. Якщо прийде Ліз Трасс, кремлівським буде нітрохи не веселіше, якщо не жорсткіше", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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