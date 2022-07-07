Повної окупації немає: голова ОВА про ситуацію на Луганщині

Гайдай зазначив, що протягом останіх днів у тилу окупантів побільшало так званих "хлопків", тому ворог посилив терор проти цивільних.

Повної окупації Луганщини немає, область тримається.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що за весь час війни найбільше "кадирівців" полягло саме у Сєвєродонецьку.

"І один із дуже серйозних "кадирівських" воєначальників, якщо не на межі життя та смерті, то серйозно поранений був", – сказав він.

За словами Гайдая, наразі є дуже маленькі частини Луганщини, де тривають бої.

Він зазначив, що протягом останніх днів у тилу окупантів побільшало так званих "хлопків". Провину за це росіяни покладають на цивільних, а тому посилили терор. Загарбники шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей.

У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо окупантам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном. Це для них сигнал причетності до шпигунства.

"Доходило до того, що у Кремінній людей розстрілювали просто на вулиці", – каже очільник ОВА.

Гайдай вважає, що Луганська область може стати плацдармом для наступу рашистів на Донеччину. Уповільнює цей процес знищення ворожих складів боєприпасів у глибокому тилу.

Раніше Сергій Гайдай пояснив, чому ЗСУ відступили з Луганщини, і заявив, що "бійці витримали, не витримав бетон".

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