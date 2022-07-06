"Те, що показала російська армія на Луганщині – катастрофа": Арестович розповів про роль HIMARS

Те, що показала російська армія в Луганській області є катастрофою для самої армії. Війська окупантів вийшли на пік своїх можливостей три тижні тому.

Окрім того, в армії РФ сповільнилися темпи операції після того, як усього чотири установки HIMARS прибули на поле бою.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Мережі та в інтерв’ю, уривок з якого опублікував у своєму акаунті.

"Те, що показала російська армія на Луганщині – катастрофа. Катастрофа для армії. Оскільки це складно назвати армією, то російські ЗМІ назвали це успіхом. Ці військові 90 днів брали 2 міста середніх розмірів. З нормами просування у 10 разів більше", – зауважив радник голови ОП.

Він наголосив, що російська армія вийшла на пік своїх можливостей три тижні тому.

"Чого вартує вся російська армія? Це в такому суто воєнному сенсі це навіть не армія. Це не цілком армія. В нормальній армії не можуть сповільнитися темпи операції від того, що чотири установки HIMARS приїхали на поле бою", – сказав Арестович.

"Питання для російських громадян, які підтримують Путіна та "спецоперацію", на що пішли ваші податки? На мультики про ракети та щоденну пропаганду?" – звернувся радник голови ОП.

Водночас він повідомив, що українські війська лише готуються до виходу на пік можливостей.

"Озброєння надходить, особовий склад закінчує підготовку. Нові резервісти її розпочали. Якщо на початку літа стояло питання про можливості та кількість передавання нам важкого західного озброєння, то зараз цей поїзд уже набрав ходу. І його не зупинити. Рішення були ухвалені та реалізуються. Незабаром він перетнеться з палаючим потягом російської військової машини, яка котиться в прірву", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності і сильнішою вже не буде.

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