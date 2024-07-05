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Арестович назвав три пункти для “порятунку України”

Арестович назвав три пункти для “порятунку України”

Арестович назвав три пункти для “порятунку України”

Олексій Арестович / Фото: скриншот з відео

Популярний блогер назвав умови, невиконання яких призведе до зникнення української держави.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав три завдання, які повинна виконати Україна, щоб “вилізти з ями та почати розвиватися”.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Популярний блогер, який перебуває за кордоном, пропонує українцям:

  • забезпечити безпеку протягом десятиліть у період війн усіх проти всіх;
  • змінити вузький моноетнічний проект на широкий полікультурний;
  • повернути державу обличчям до людей, зробивши головною цінністю – людину.

"Якщо цього не зробити, Україна втратить набагато більше територій, суверенітет та будь-які надії на майбутнє. Або повторить історію сторічної давності, зникнувши зі світової карти як окрему державу", - вважає Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович що українці стали воювати гірше, ніж на початку війни, попри те, що Сили оборони України отримали більше техніки та снарядів. За його словами, причина в “організаційних провалах” та у “втраті керованості та ефективності” державного управління.

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