Арестович назвав три пункти для “порятунку України”

Популярний блогер назвав умови, невиконання яких призведе до зникнення української держави.
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав три завдання, які повинна виконати Україна, щоб “вилізти з ями та почати розвиватися”.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Популярний блогер, який перебуває за кордоном, пропонує українцям:
- забезпечити безпеку протягом десятиліть у період війн усіх проти всіх;
- змінити вузький моноетнічний проект на широкий полікультурний;
- повернути державу обличчям до людей, зробивши головною цінністю – людину.
"Якщо цього не зробити, Україна втратить набагато більше територій, суверенітет та будь-які надії на майбутнє. Або повторить історію сторічної давності, зникнувши зі світової карти як окрему державу", - вважає Арестович.
Нагадаємо, раніше Олексій Арестович що українці стали воювати гірше, ніж на початку війни, попри те, що Сили оборони України отримали більше техніки та снарядів. За його словами, причина в “організаційних провалах” та у “втраті керованості та ефективності” державного управління.
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