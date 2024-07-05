15-річний українець винайшов унікальний пристрій для ЗСУ: що відомо

Підліток із Шостки створив модель робота-розмінувальника. Він може виявляти протипіхотні та протитанкові міни. Керувати пристроєм можна дистанційно. Тож фахівець, який ним управлятиме, у разі вибуху не травмується. Крім того - робот універсальний

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Єрмаку Роговому із Сумщини 15 років. Його мама Ірина пригадує: технікою син почав захоплюватися ще років з трьох. Ліхтарики, іграшки і дрібна побутова техніка - на деталі хлопчик розбирав усе, що потрапляло під руку. Щоб талант не пропадав дарма - батьки відвели Єрмака на станцію юних техніків.

Робот-розмінувальник

Численні гуртки і участь у Малій академії наук. Скільки машин і роботів уже склав - винахідник збився з ліку.

Та справжня гордість Єрмака - модель універсального робота-розмінувальника. Його прототип вирішив розробити, бо, каже, подібна техніка зараз дуже потрібна військовим і рятувальниками. Пристрій оснащений клешнею-маніпулятором, камерою і працює на дистанційному управлінні. Він за допомогою спеціального металошукача може виявляти протитанкові та протипіхотні міни під землею на глибині до 30 сантиметрів. Завважки робот лише у кілька кілограмів, тому наїхавши на міну - не підірветься.

"Коли він бачить можливе місцерозташування міни, він буде видавати звуковий сигнал. Якщо на поверхні лежить міна, може взяти її маніпулятором, а так він викидає маркер", - каже винахідник.

Робот, який винайшов хлопчик

Собівартість такого приладу 7-8 тисяч гривень. Але Єрмаку обійшовся приблизно у тисячу. Від ідеї до втілення її у життя - знадобилося близько року. Винахіднику на всіх етапах допомагав керівник гуртків станції юних техніків Євгеній Небилиця. Він розповідає: насправді робот багатофункціональний. Його можна буде використовувати не лише для розмінування.

"Якщо використати такий робот, як дрон-камікадзе, то якраз пластик ПВХ підійде дуже гарно. Адже він дешевий, це буде одноразовий робот. Може нести на собі вантаж, або якусь вибухівку", - каже керівник гуртків станції юних техніків Євгеній Небилиця.

"З цим роботом я виступав у МАНі 2 роки. У минулому році мені, на жаль, не вдалося виграти місце в Україні, але я здобув 1 місце на області. У цьому році вже краще: на області у мене було 1 місце, по Україні - третє", - каже Єрмак Роговой.

Батьки винаходом сина пишаються. Бо ж сім'я живе неподалік російського кордону. І хоч пристрій - поки лише прототип, але сподіваються, що ним таки зацікавляться наші розмінувальники.

Крім конструювання роботів та машин, хлопець охоче береться і за хатні клопоти. Полагодити техніку, зробити зі звичайного велосипеда електро- або ж змайструвати щось для менших братика чи сестричок - зробити може будь-що.

Робот

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