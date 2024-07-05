Прем’єр Індії їде до Путіна: що запропонує Кремлю конкурент Китаю

Індійські експерти кажуть, що добрі стосунки Індії з РФ є частиною зусиль, спрямованих на протистояння могутньому китайському сусіду.

Наступного тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться у Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час цього візиту Індія намагатиметься запропонувати Кремлю альтернативу обходу західних санкцій, через які Москва зблизилася з Пекіном.

Про це пише в п'ятницю, 5 липня, авторитетне видання The Wall Street Journal.

У статті йдеться, що Індію дедалі більше непокоїть зближення Росії з Китаєм, який є головним геополітичним суперником та навіть противником Індії, зважаючи на конфлікт через спірні території.

Індійські експерти кажуть, що добрі стосунки Індії з РФ є частиною зусиль, спрямованих на протистояння могутньому китайському сусіду.

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"Буде неможливо стримати Китай в Азії, якщо Росія стане молодшим партнером Китаю", — сказав Нандан Уннікрішнан, керівник програми Євразії в дослідницькому центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.

"Були певні побоювання, що індійсько-російські зв’язки погіршилися через тиск Заходу. Візит придушить ці спекуляції", — наголосив колишній міністр закордонних справ Індії та колишній індійський посол у Росії Канвал Сібал.

Московський експерт із російсько-індійських відносин Олексій Захаров з приводу цього візиту зауважив, що Індія прагне "переконатися, що у Росії є альтернатива” та “їй [РФ] не доведеться складати всі свої яйця в китайський кошик".

Зазначається, що це буде перший візит Моді до Москви за останні п'ять років, а також перша особиста зустріч з Володимиром Путіним від осені 2022 року.

У червні цього року прем’єр-міністр Індії зустрівся з президентом США Джо Байденом та українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту Великої сімки в Італії.

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Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Індії пояснили, чому ця країна, яка брала участь в ініційованому Україною Саміті миру у Швейцарії, не підтримала спільне комюніке.

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