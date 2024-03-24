Росія не поставить Індії обіцяні системи ППО: в ISW назвали причину

Росія відкладає постачання двох систем протиповітряної оборони С-400 до Індії, ймовірно, через обмеження виробництва, збільшення потреби в системах ППО для захисту міст і стратегічних підприємств Росії від ударів українських безпілотників, і повідомлення про погіршення відносин Росії з Індією.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики із посиланням на матеріал видання The Economic Times зазначили, що російські чиновники поінформували Індію про те, що РФ доставить до серпня 2026 року дві системи С-400 із п’яти, які мала передати країні до кінця цього року.

За інформацією The Economic Times, російські чиновники заявили, що вони не в змозі поставити Індії згадані системи ППО через "ситуацію, що розвивається", та "потреби", пов’язані із російським вторгнення до України.

"Удари українських безпілотників по цілях у Росії можуть обмежувати російські системи ППО та спонукати російське військове командування до перерозподілу систем ППО для кращого захисту російських міст і стратегічних об’єктів. Ймовірно, Росія також має обмежену кількість систем протиповітряної оборони, призначених для експорту, і, можливо, вирішила затримати поставки в Індію на користь більш стійких союзників після нещодавніх рішень Індії відмовитися приймати танкери з РФ через занепокоєння щодо накладення Заходом санкцій", - пишуть в ISW.

Нагадаємо, у США відреагували на заяви Кремля про "український слід" в "Крокус Холі".

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