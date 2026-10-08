Літак із 110 людьми потрапив під удар блискавки: чим усе закінчилося

Літак. Ілюстративне зображення / © pexels.com

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В Індії блискавка влучила в пасажирський літак авіакомпанії IndiGo під час заходу на посадку в аеропорту Лакхнау. На борту перебували 104 пасажири та шестеро членів екіпажу.

Про це повідомляє видання Express.

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Інцидент стався 7 жовтня під час виконання рейсу з Патни до Лакхнау. За попередніми даними, літак перебував на висоті близько 15 тисяч метрів, коли потрапив у зону складної погоди.

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Джерела в аеропорту повідомили, що під час заходу на посадку літак, імовірно, зазнав удару блискавки. В авіакомпанії водночас зазначили, що повітряне судно потрапило в несприятливі погодні умови, зокрема град.

Airbus A320-251N успішно приземлився в Міжнародному аеропорту імені Чаудхарі Чарана Сінгха. Пілоти попередили диспетчерів про можливий удар блискавки, однак під час польоту не могли оцінити масштаб пошкоджень.

Пошкодження виявили вже після посадки

Пошкоджено було носову частину літака — обтічник, який захищає метеорологічний радар. Серйозніших пошкоджень або травм серед пасажирів та членів екіпажу не зафіксували.

В IndiGo підтвердили, що літак потрапив у несприятливі погодні умови, зокрема град, через що був пошкоджений носовий обтічник.

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«Літак успішно приземлився, і всі пасажири зійшли на борт у пункті призначення», — заявили в авіакомпанії.

Представники аеропорту повідомили, що пошкодження виявила наземна команда вже після того, як літак залишив злітно-посадкову смугу та прибув на стоянку. Після цього повітряному судну надали статус AOG, тобто його тимчасово вивели з експлуатації через технічні несправності.

Рейс скасували, літак відправили на ремонт

Пошкоджений літак мав незабаром виконати наступний рейс із Лакхнау до Ахмедабада. Однак авіакомпанія надала пасажирам інший борт, який вилетів із затримкою.

Сам літак залишився в аеропорту для технічного огляду та ремонту. Його повернуть до експлуатації лише після усунення пошкоджень і отримання необхідного дозволу.

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Про інцидент повідомили Генеральне управління цивільної авіації Індії. Представник аеропорту зазначив, що серед попередніх версій події розглядається саме удар блискавки під час складних погодних умов.

«Літак приземлився в штатному режимі, повідомлень про травми чи постраждалих не надходило», — сказав представник аеропорту.

Нагадаємо, у Танзанії літак із туристами на борту був змушений здійснити аварійне приземлення після того, як під час зльоту наїхав на зебру.

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