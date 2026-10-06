Літак із пасажирами екстрено сів через зебру: що сталося під час зльоту

Борт літака / © pexels.com

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У Танзанії літак із туристами на борту був змушений здійснити аварійне приземлення після того, як під час зльоту наїхав на зебру. Інцидент стався на злітно-посадковій смузі Серонера в національному парку Серенгеті.

Про це пише dailymail.

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На борту літака Embraer EMB-120 перебували 26 пасажирів і четверо членів екіпажу. Під час зльоту повітряне судно зіткнулося із зеброю, яка загинула.

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Літак мав летіти до Занзібару, однак уже в повітрі екіпаж виявив, що внаслідок зіткнення було пошкоджено шасі. Пілот змінив курс і попрямував до міжнародного аеропорту Кіліманджаро, розташованого приблизно за 270 миль (434 км) на схід від національного парку.

Аварійне приземлення

Аварійне приземлення відбулося близько опівдня в неділю. На кадрах із місця події видно, як із лівого крила літака валить дим, а нижня частина фюзеляжу треться об покриття злітно-посадкової смуги.

До пошкодженого літака, який експлуатує авіакомпанія Sindbad Air, прибули екстрені служби. Аеропорт тимчасово закрили.

Усі 26 пасажирів і четверо членів екіпажу вдало залишили літак. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Злітно-посадкова смуга Серонера є найбільшою та однією з найбільш завантажених у національному парку Серенгеті. Вона розташована в центральній частині парку, який вважається одним із семи природних див Африки.

Туристи і тварини: статистика щодо аварій літаків

Щороку Серенгеті відвідують близько 500 тисяч туристів. Національний парк розташований на півночі Танзанії та простягається до південно-західної частини Кенії.

Подібні випадки з літаками та тваринами траплялися й раніше. У лютому 2025 року літак TUI, який прямував до Кабо-Верде, був змушений здійснити аварійне приземлення після зіткнення з двома лебедями.

Тоді Boeing перебував на висоті близько 1000 футів (305 метрів) і летів зі швидкістю приблизно 185 миль/год (298 км/год), коли зіткнувся з птахами. На фотографіях було видно вм’ятини на літаку та кров на потрісканому лобовому склі. Також було пошкоджено електронні системи.

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Через пошкодження лобового скла пілотам, за даними видання, знадобився супровід після садіння, оскільки вони не могли нормально бачити крізь скло. Злітно-посадкову смугу закрили, поки екстрені служби перевіряли її на наявність уламків.

Ремонт літака, як повідомлялося, коштував близько 1 млн фунтів стерлінгів, а саме повітряне судно кілька тижнів залишалося на землі.

Нагадаємо, мандрівники назвали популярні міста, де їм були не раді.

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