Літак із шістьма людьми зник за мить до посадки: у морі знайшли уламки

Gulfstream / © gulfstream

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Біля узбережжя американського штату Массачусетс знайшли уламки літака Gulfstream G100, який зник під час медичної евакуації з Бермудських островів до Бостона. На борту перебували шестеро людей, їхні пошуки тривають.

Про це повідомила Берегова охорона США, повідомляє UNILAD.

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Літак вилетів із Бермудських островів у суботу, 3 жовтня, о 00:41 за місцевим часом і прямував до міжнародного аеропорту Бостон Логан.

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За даними FlightAware, близько 1:04 він лише за три хвилини різко знизився з висоти 23,5 тисячі футів до 11 тисяч. Останній сигнал радара зафіксували о 1:23 — приблизно за дві хвилини до запланованої посадки.

Після повідомлення про зникнення борту Берегова охорона розгорнула масштабну пошуково-рятувальну операцію поблизу острова Нантакет. До неї залучили літаки, гелікоптер, рятувальні катери та корабель William Sparling.

Згодом пошукові групи виявили у морі поле уламків.

«Пошукові групи Берегової охорони виявили поле уламків, яке, як підтверджено, пов’язане зі зниклим літаком», — йдеться в повідомленні служби.

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На борту перебували шестеро людей

Літак виконував медичний евакуаційний рейс. На борту були два канадські пілоти, двоє канадських медичних працівників, пацієнт із Бермудських островів та його родич.

Міністр транспорту Канади Стівен Маккіннон підтвердив, що четверо із шести людей на борту були громадянами Канади.

Пошуки всіх шістьох продовжуються. Берегова охорона заявила, що рятувальна операція триватиме і вночі.

Водночас із записів переговорів із диспетчерами випливає, що незадовго до зникнення пілот повідомив про проблеми з електрообладнанням та оголосив надзвичайну ситуацію.

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Також припускається, що під час наближення до узбережжя Массачусетсу літак потрапив у шторм і міг виконувати захід на посадку за дуже поганої видимості.

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