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Після смерті Гайден Панеттьєрі вкрали її особливий подарунок від Кличка за 500 тисяч доларів
Рідні здивувалися, коли не змогли знайти прикрасу покійної акторки.
Після смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі з'ясувалося, що серед її особистих речей зникла коштовна заручальна каблучка, яку їй свого часу подарував український боксер Володимир Кличко.
Як повідомляє Us Weekly, прикрасу востаннє бачили незадовго до смерті Панеттьєрі. За словами джерела видання, каблучка, яку акторка зберігала навіть після розриву з Кличком, досі не знайшлася. Її близькі припускають, що хтось міг вкрасти коштовність, коли після смерті Панеттьєрі почали розпоряджатися її особистими речами.
Йдеться про каблучку відомого бренду з великим діамантом смарагдового огранювання. Вартість прикраси свого часу оцінювали приблизно у 500 тисяч доларів. Особливою її робила й історія створення: Панеттьєрі сама брала участь у розробленні дизайну та разом із представниками бренду обирала деталі майбутньої прикраси.
До слова, Панеттьєрі та Кличко почали зустрічатися 2009 року, а через чотири роки оголосили про заручини. 2014-го у них народилася донька Кая. Пара остаточно розійшлася 2018 року, однак продовжила спільно виховувати дитину.
Кому дістанеться спадщина Гайден Панеттьєрі
Після смерті акторки питання її майна стало особливо актуальним. Володимир Кличко наприкінці вересня звернувся до суду з проханням тимчасово призначити його опікуном майна 11-річної Каї. Донька є єдиною спадкоємицею Панеттьєрі, а тому боксер прагне забезпечити збереження її спадщини.
У судових документах також зазначалося, що частину речей акторки, зокрема дизайнерський одяг, аксесуари та прикраси, тимчасово перемістили з її будинку в Лос-Анджелесі. Все це задля захисту свого будинку та майна.
Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у Південній Кароліні у віці 36 років. Згодом коронер офіційно визначив смерть як нещасний випадок: причиною стали токсичні ефекти фентанілу та кількох інших препаратів.
Після звістки про смерть Панеттьєрі Кличко публічно вшанував пам'ять колишньої нареченої та назвав її важливою частиною свого життя і матір'ю їхньої доньки. Тепер він також намагається юридично захистити майнові інтереси Каї.