Кому дістануться мільйонні статки Панеттьєрі?: Кличко звернувся до суду через спадщину акторки

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

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Український професійний боксер Володимир Кличко подав до суду в Каліфорнії щодо спадщини своєї колишньої нареченої, американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років. Українець просить призначити його тимчасовим опікуном майна їхньої доньки Каї, яка є спадкоємицею акторки.

Про це пише американське видання TMZ із посиланням на судові документи, передає Stern.

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Згідно з документами, Кличко вважає таке призначення «терміновим та необхідним», оскільки існують побоювання щодо збереження майна Панеттьєрі.

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Також, за даними документів, після смерті акторки хтось змінив замки на її будинку. Раніше Панеттьєрі нібито найняла охорону через побоювання, що стороння людина може отримати доступ до її власності.

Кличко також заявив, що після смерті колишньої нареченої складські приміщення з її дизайнерським одягом та аксесуарами перенесли в інше місце. Водночас він побоюється, що це не гарантує збереження майна.

Окремо у документах зазначається, що федеральні правоохоронці проникали до будинку Панеттьєрі та вилучали звідти речі в межах розслідування. Кличко хоче забезпечити можливість повернути це майно після завершення слідчих дій.

Додамо, що Панеттьєрі та Кличко заручилися у 2013 році, а у 2018-му розійшлися. Їхня донька Кая народилася у 2014 році. Після розриву акторка передала Кличку одноосібну опіку над дитиною. Нині Кая живе з батьком.

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Смерть Гайден Панеттьєрі — що відомо

Нагадаємо, американська акторка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня. Був проведений розтин, який не виявив ознак насильницької смерті. Згодом з’ясувалося, що Панеттьєрі померла через «токсичний вплив» фентанілу.

Колишній бойфренд американської акторки Гайден Панеттьєрі, Браян Гікерсон, вперше особисто відреагував на її смерть. За даними поліцейського протоколу, Гікерсон також перебував поруч із акторкою в момент її смерті. Під час їхнього роману Гікерсона заарештовували у справі про домашнє насильство. Та попри розрив, Панеттьєрі і Гікерсон продовжували періодично з’являтися разом.

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