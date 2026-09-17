Колишній бойфренд Гайден Панеттьєрі вперше прокоментував її смерть: його відповідь здивувала

Гайден Панеттьєр / © Associated Press

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Колишній бойфренд американської акторки Гайден Панеттьєрі Браян Гікерсон вперше особисто відреагував на її смерть після появи суперечливих повідомлень щодо можливих обставин трагедії.

Як пише видання Unilad, фотограф запитав Гікерсона, як він переживає втрату 36-річної акторки, з якою він мав стосунки після її розриву з українським боксером Володимиром Кличком.

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Гікерсон та Панеттьєрі вперше пов’язали 2018 року, після того як акторка розійшлася зі своїм нареченим Володимиром Кличком. Їхні стосунки тривали з перервами до 2022 року, однак після офіційного розставання пару ще неодноразово бачили разом.

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Зокрема, на початку 2026 року Гікерсона та Панеттьєр помітили в аеропорту Лос-Анджелеса, що спричинило нові припущення про можливе відновлення їхніх стосунків. За даними поліцейського протоколу, Гікерсон також перебував поруч із акторкою в момент її смерті.

Коли фотограф запитав його, як він тримається після смерті Панеттьєрі, Гікерсон відповів: «Як ви думаєте, як я почуваюся?». Після того як співрозмовник висловив йому співчуття, він додав: «Дякую. Це все, що я можу вам сказати, друже».

Їхні стосунки супроводжувалися скандалами

Історія стосунків Панеттьєрі та Гікерсона була неоднозначною. Під час їхнього роману Гікерсона заарештовували у справі про домашнє насильство. Згодом йому висунули обвинувачення у тяжкому домашньому насильстві, однак справу було закрито у вересні 2019 року, повідомляє Unilad із посиланням на PEOPLE.

2021 року Гікерсон не визнав себе винним у двох епізодах, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень партнерці, та отримав покарання у вигляді 45 днів ув’язнення і чотирьох років випробувального терміну.

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Попри розрив, Панеттьєрі і Гікерсон продовжували періодично з’являтися разом. Саме тому їхні стосунки знову опинилися в центрі уваги після смерті акторки.

Причину смерті Панеттьєрі розслідують

Нові слова Гікерсона пролунали на тлі повідомлень про можливу причину смерті Панеттьєрі. Раніше деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що акторка могла померти після вживання оксикодону, який містив фентаніл.

Водночас представниця Панеттьєрі закликала не вважати ці повідомлення встановленим фактом. За її словами, розслідування смерті акторки триває, а остаточні результати токсикологічних досліджень ще не оприлюднено. Вона назвала повідомлення анонімних джерел неперевіреними чутками, які спричинили появу суперечливої інформації.

Таким чином, офіційну причину та спосіб смерті Панеттьєрі на цей момент не підтверджено. Розтин не виявив фізичних травм, які могли б спричинити смерть, а до розслідування також долучилася американська Адміністрація боротьби з наркотиками (DEA).

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Панеттьєрі була нареченою Володимира Кличка

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко почали зустрічатися 2009 року, а згодом оголосили про заручини. У пари є донька Кая, якій нині 11 років. Після розриву стосунків Панеттьєрі та Кличко зберегли зв’язок як батьки спільної дитини.

Кличко після смерті колишньої нареченої також публічно вшанував її пам’ять. У день, який мав стати 37-м днем народження Панеттьєрі, він написав, що замість запланованого святкування близькі вшановують її життя, дух і любов, яку вона принесла у світ.

«Сьогодні день народження Гайден. Замість того, щоб святкувати так, як ми планували, сьогодні ми відзначаємо її життя, її дух і любов, яку вона принесла в цей світ», — написав Кличко. Він також подякував друзям і шанувальникам акторки за підтримку її родини після трагедії.

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Вона була відома ролями у серіалах «Герої» та «Нешвілл», а також озвучувала персонажку у мультфільмі «Пригоди Фліка». Офіційне розслідування обставин її смерті триває.

Нагадаємо, у квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, де знайшли непритомною Гайден Панеттьєрі, виявили Narcan. Цей препарат, також відомий як налоксон, використовують для невідкладної допомоги у разі передозування опіоїдами. Наразі невідомо, чи застосовували його до акторки і кому саме він належав.

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