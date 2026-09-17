«Цими днями підвищена загроза»: про який удар попередили українців військові експерти

Низка військових експертів не виключають, що Росія завдасть масованого удару по Україні найближчими днями / © ТСН

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Напередодні так званих виборів до Держдуми Росія може з великою імовірністю влаштувати чергову масовану атаку по Україні — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий блогер, який має військовий досвід — Сергій Місюра.

Він уточнює, що це виключно його розрахунок, припущення, така собі розкрита ним формула, якою, скоріш за все і керуються окупанти.

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«Справдився мій прогноз щодо російської атаки у ніч на 17 вересня (на його думку, таким чином, за допомогою цього удару росіяни робили розвідку боєм, щоб з’ясувати наявність у України протиракет). Наступну атаку ворог може здійснити у п’ятницю-суботу, щоб під відео, на якому зображено, наприклад, палаючий Київ, росіяни голосували за «Єдину Росію». Це виключно мій розрахунок щодо можливої атаки по Україні», — розповів в коментарі для ТСН.ua Сергій Місюра.

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До цього він додав наступне: «З «Калібрами» у них зараз проблеми — ми їм трохи пошкодили ракетоносії, але можуть запустити їх з Каспія. Після своїх виборів, у жовтні, напередодні опалювального сезону може бути велика атака. Можливо, у той час, коли будуть випробування тепломережі. Більше можуть гатити тоді, коли будуть холоди — у листопаді-грудні».

Те, що незабаром може бути чергова масована атака — про таку вірогідність каже і військовий експерт Олег Жданов.

Удар можливий. До речі, американська розвідка каже про 72 години підвищеного ризику щодо російських комбінованих ударів по Україні. На початку цього тижня російська авіація передислоковувалася. Наскільки я знаю, наша розвідка повідомляла про те, що ворог підготовив до 40 балістичних та до 50 крилатих ракет. «Шахедів» різних типів вони можуть запустити декілька сотень. Шаблон Росії примітивний, його нескладно прораховувати. Підвищений ризик як завжди — субота-неділя. Запас ракет як мінімум на один масований удар у Росії є», — каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в ніч на 17 вересня Київ атакували балістичні ракети та ударні дрони. За попередніми даними, уламки впали у чотирьох районах столиці, пошкодивши цивільні об’єкти, кількість постраждалих збільшується, серед них є діти.

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