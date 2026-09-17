Туск назвав країни, які можуть опинитися під ударами Росії

Дональд Туск / © Associated Press

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Польща та інші держави, які надають підтримку Україні, можуть стати цілями для російських обстрілів із застосуванням ракет і безпілотників.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, посилаючись на отримані дані розвідувальних служб, передає Sky News.

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Туск попередив про нові удари Росії

За останній тиждень російські удари почастішали біля кордонів НАТО. Зокрема, дрон РФ влучив у станцію за кількасот метрів від Польщі — неподалік потяга із західними чиновниками, серед яких був колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

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Оцінюючи ситуацію, Дональд Туск наголосив, що в найближчий період РФ продовжуватиме ескалацію.

«У наступні місяці Росія вдаватиметься до дуже інтенсивних дій, і не можна виключати нападу на територію Польщі», — зауважив Туск.

Росія атакує на кордоні з НАТО — останні новини

Нагадаємо, удар по потягу стався у неділю, 13 вересня. Російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд, яким їхали іноземні високопосадовці під час візиту до України.

У Кремлі заперечили удар по пасажирському потягу і водночас дали цинічне пояснення цій атаці. Російські військові нібито «виконують свої завдання» на всій території України.

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Водночас аналітик Sky News вважає, що є дві причини, чому атака РФ на поїзд біля кордону викликає серйозну тривогу. Зокрема, йдеться про те, що саме цією залізничною лінією «часто користуються іноземні делегації, коли виїжджають з України до Польщі».

До слова, після удару РФ біля польського кордону Туск попередив про небезпечний сценарій, який може готувати Москва.

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