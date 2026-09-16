«Самі оцінюйте ризики»: Захарова пригрозила іноземним дипломатам після атаки на потяг на кордоні з Польщею

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заперечила причетність Москви до атаки на потяг із дипломатами поблизу кордону з Польщею. Водночас вона заявила, що Росія не гарантуватиме безпеку іноземним політикам і дипломатам, які приїжджають до України.

Заяву Захарової цитують російські пропагандистські ресурси.

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За її словами, російські війська нібито завдають ударів лише по «військових об’єктах».

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Водночас представниця МЗС РФ заявила, що Москва не братиме на себе зобов’язань щодо безпечного пересування західних політиків і дипломатів територією України.

За словами Захарової, перед деякими візитами дипломатичними каналами до російської сторони надходять прохання забезпечити безпеку окремих іноземних представників.

«Незмінно відповідаємо на такі звернення, що озвучені нами раніше публічні застереження зберігають актуальність, а західні політики та дипломати мають тверезо оцінювати наявні ризики. Тим більше в умовах, коли безпеку їхнього турне на догоду Києву ніхто гарантувати не може», — заявила Захарова.

Удар РФ по потягу «Київ-Варшава» на кордоні з Польщею — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня Росія завдала масованого удару по заходу України. Під атаку потрапив і кордон Польщі. Один із дронів влучив у локомотив міжнародного потяга «Київ — Варшава». Це сталося приблизно о п’ятій ранку за два кілометри від кордону.

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Згодом стало відомо, що у цьому потязі перебували американська та європейська делегації. Зокрема, там були колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

У НАТО відреагували на удар Росії по пасажирському потягу в Україні поблизу кордону з Польщею. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що подібна атака демонструє відчай Кремля.

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