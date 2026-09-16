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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Герцогиня Софі демонструє стильний блейзер, що ідеально підходить для осені

Дружина принца Едварда зараз перебуває у відрядженні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька зараз перебуває в Замбії з офіційним візитом, який триватиме цілий тиждень.

Її Високість зустрілася зі співробітниками Верховного комісаріату Великої Британії у Лусаку під час свого візиту до Замбії. Одягнена Софі була в жакет від Veronica Beard, що чудово підходить для осіннього сезону. Софі поєднувала його з темним топом і дуже широкими штанями, а також еспадрильями на платформі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Цей бренд також люблять носити принцеса Уельська Кейт та Зара Тіндалл. Кетрін демонструвала образ у сукні від Veronica Beard у ролику, в якому знялася зі своєю сім'єю, повідомивши про те, що завершила курс профілактичної хіміотерапії.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, герцогиня Единбурзька під час цієї поїздки до Замбії вже продемонструвала кілька образів, а днями навіть спробувала свої сили у поліруванні дорогоцінного каміння у місцевій сімейній ювелірній майстерні.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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