Курс валют на 17 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 17 вересня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,60 грн. Впали також показники євро та злотого — на 7 та 4 копійки відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,60 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,44 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,83 (-4 коп.).

Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026 рік на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.

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