Серце скаже «дякую»: 7 корисних перекусів, які радять фахівці

7 найкращих перекусів для здоров’я серця — поради кардіолога / © Credits

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Звичний перекус протягом дня можна зробити кориснішим для серця, якщо замість високооброблених продуктів частіше обирати їжу з білком, клітковиною та корисними жирами. Кардіологиня та дієтологиня назвали сім простих варіантів, які відповідають цим критеріям.

Про це повідомило видання Express.

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Один продукт чи окремий перекус не здатний запобігти хворобам серця. Однак значення мають харчові звички загалом і те, які продукти людина регулярно включає до свого раціону.

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Кардіологиня-превентистка Трейсі Паешке радить, зокрема, частіше отримувати білок із рослинної їжі. Йдеться про бобові, сочевицю, горіхи, насіння, кіноа, тофу, темпе та сейтан.

На користь такого підходу свідчить дослідження, результати якого опублікували в American Journal of Clinical Nutrition. У ньому протягом трьох десятиліть спостерігали за понад 200 тис. людей. У тих, чий раціон містив більшу частку рослинного білка порівняно з тваринним, зафіксували нижчий ризик серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця.

Водночас дієтологиня Мішель Рутенштейн застерігає від зосередження лише на кількості білка. За її словами, важливішими є його якість і раціон загалом. Достатнє споживання білка допомагає підтримувати м’язову масу, контролювати рівень цукру в крові, довше залишатися ситим і підтримувати здорову вагу.

Що можна їсти на перекус

Фахівці радять сім варіантів перекусів:

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едамаме;

хумус із морквою або огірком;

несолоні волоські горіхи, фісташки чи мигдаль;

яблуко з горіховою пастою;

грецький йогурт із ягодами або горіхами;

смажений нут;

консервований лосось із цільнозерновими крекерами.

Нагадаємо, знизити холестерин, цукор у крові, тиск і вагу може допомогти одна зміна в щоденному харчуванні. Аналіз 87 клінічних випробувань показав, скільки цільного зерна варто додати до раціону.

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