Наче прокололи голкою: про який серйозний збій імунітету свідчать дрібні ямки на нігтях

«Побиті» ямками нігті не можна ігнорувати / © Фото з відкритих джерел

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Нігті можуть змінюватися з багатьох причин, і далеко не кожна нерівність свідчить про хворобу. Але якщо на їхній поверхні з’явилися численні маленькі круглі заглиблення, це може бути так званий пунктатний ніготь, або nail pitting, який пов’язують з деякими шкірними та аутоімунними захворюваннями.

Про це пише EgészségKalauz.

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Який вигляд мають ямки на нігтях

Пунктатний ніготь легко впізнати за невеликими заглибленнями, які нагадують сліди від проколу тонкою голкою. Вони можуть бути поодинокими або вкривати значну частину поверхні одного чи кількох нігтів на руках або ногах.

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Такі зміни виникають через порушення роботи нігтьового матриксу — ділянки, де формується нігтьова пластина. Якщо цей процес порушується через запалення, на готовому нігті можуть залишатися характерні ямки.

Американська академія дерматології зазначає, що ямки на нігтях можуть бути пов’язані з псоріазом, атопічним дерматитом та осередковою алопецією.

Водночас самі заглиблення не дозволяють визначити конкретну хворобу. Важливо звертати увагу і на інші зміни нігтів, шкіри, волосся та суглобів.

Найчастіше це пов’язують із псоріазом

Однією з найвідоміших причин пунктатних нігтів є псоріаз — хронічне захворювання, пов’язане з порушеннями роботи імунної системи. Воно може проявлятися не лише на шкірі, а й уражати нігті.

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Американські дерматологи зазначають, що за нігтьового псоріазу можуть з’являтися маленькі ямки, біле, жовте або коричневе забарвлення, шорсткість і крихкість нігтів. У деяких випадках нігтьова пластина починає відділятися від нігтьового ложа.

Водночас шкірні прояви псоріазу можуть бути відсутніми. Тому іноді саме зміни нігтів стають однією з підказок, яка допомагає запідозрити захворювання.

Особливої уваги ситуація потребує, якщо разом із ямками з’являються біль, скутість або набряк суглобів. Нігтьові зміни можуть супроводжувати псоріатичний артрит, який також пов’язаний із псоріазом.

Які ще хвороби можуть впливати на нігті

Псоріаз — не єдина можлива причина. Подібні заглиблення можуть виникати за умови екземи, зокрема атопічного дерматиту, а також за осередкової алопеції — аутоімунному захворювання, яке спричиняє появу окремих ділянок випадіння волосся.

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За даними Mayo Clinic, пунктатні нігті також можуть бути пов’язані з алопецією ареата, коли імунна система атакує волосяні фолікули, а іноді уражає й нігті. У такому разі на них можуть з’являтися маленькі ямки, вони можуть ставати тоншими, ламатися або набувати шорсткої, схожої на наждачний папір поверхні.

Рідше подібні зміни зустрічаються за інших захворюваннях, зокрема лишайному планусі, саркоїдозі або реактивному артриті. Однак поява кількох ямок сама по собі не означає, що людина має одну з цих хвороб.

Ямки можуть бути не єдиною зміною

Під час захворювання нігтів часто змінюється не лише їхня поверхня. Нігтьова пластина може ставати товстішою, ламатися, змінювати колір, деформуватися або відшаровуватися від нігтьового ложа.

Важливо не плутати пунктатні ямки з поперечними борознами, які називають лініями Бо. Вони проходять через ніготь від одного краю до іншого й можуть виникати після тимчасового порушення росту нігтя, наприклад через хворобу, інфекцію або інші впливи.

Також схожий вигляд іноді має грибкове ураження нігтів. Тоді ніготь частіше стає товстим, змінює колір, кришиться або деформується, тому за зовнішнім виглядом не завжди можна самостійно визначити причину.

Коли варто показати нігті лікарю

Одна невелика нерівність на нігті — ще не привід панікувати. Але якщо ямки з’явилися на кількох нігтях, не зникають у міру росту нігтьової пластини або поступово стають помітнішими, варто звернутися до лікаря.

Особливо важливо це зробити, якщо одночасно з’явилися псоріатичні висипання на шкірі, зміни шкіри голови, осередкове випадіння волосся або біль і скутість у суглобах. Таке поєднання симптомів може дати лікарю важливі підказки для діагностики.

Фахівці також радять звертатися по медичну допомогу, якщо нігті зазнали незвичних або стійких змін.

Тож маленькі ямки на нігтях не означають автоматично наявність серйозної хвороби. Але якщо гладка поверхня нігтів раптом стала помітно «побитою» точками, особливо разом з іншими симптомами, таку зміну краще не ігнорувати.

Нагадаємо, дослідники назвали малопомітну зміну нігтів, яка в окремих випадках може допомогти виявити системне захворювання на ранньому етапі. Йдеться про червонуваті лунули — світлі напівмісячні ділянки біля основи нігтів.

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