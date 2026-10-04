Хто стоїть за ударами по мостах Києва: аналітики помітили слід «елітної» бригади РФ

Бригада «Варяг» могла атакувати мости Києва / © Getty Images

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До обстрілів мостів у Києві російське командування могло залучити елітне угруповання військ — 50-ту бригаду безпілотних систем «Варяг». Раніше цей підрозділ системно тероризував цивільне населення Півдня України.

Про можливе залучення цієї бригади повідомляє Defense Express.

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Атакувати мости у Києві може російська бригада безпілотних систем «Варяг»

На можливу причетність підрозділу до повітряних нальотів на столицю вказують самі ж росіяни. Опубліковані пропагандистами кадри удару по Південному мосту були марковані офіційною символікою «Варяга».

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Це свідчить про те, що бригада діє за чітким планом і цілеспрямовано атакує міську інфраструктуру столиці.

У ворожій військовій ієрархії бригаду вважають аналогом російського центру «Рубікон». Бригаду створили на основі іншої бригади безпілотних систем ГРОМ «Каскад», яку торік переозброїли «Шахедами». За своєю чисельністю «Варяг» може перевершувати стандартні російські полки безпілотних систем у півтора-два рази.

До того ж росіяни суттєво змінили тактику: замість стаціонарних майданчиків оператори бригади застосовують мобільні пускові комплекси на базі вантажівок КАМАЗ. Цей підхід ставить нові завдання перед українськими військовими, які тепер повинні не тільки збивати дрони в небі, а й полювати на розрахунки та точки їхнього запуску.

Атаки на мости Києва можуть вплинути на ціни

Нагадаємо, останні атаки ворога реактивними дронами на Південний міст у Києві викликали складнощі з пересуванням між берегами Дніпра. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, економіст Іван Ус, зазначає: якщо такі удари стануть регулярними, владі доведеться обмежувати рух, що негативно вплине на всю економіку України.

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Серед основних ризиків експерт виділяє втрату часу та сил працівниками, зменшення прибутків малого бізнесу й міського бюджету, здорожчання товарів через ускладнену логістику та постійний психологічний тиск.

Киянам радять за можливості переходити на віддалену роботу або орендувати житло на березі, де розташоване робоче місце. У разі критичного ускладнення сполучення найшвидшим рішенням стане запуск річкового транспорту, поромів і понтонів, тоді як ідея будівництва тунелів чи використання об’їзних мостів за містом є нереалістичною.

Повне знищення всіх мостів у Києві економіст вважає малоймовірним, оскільки капітальні переправи майже неможливо зруйнувати лише з повітря без фізичного підриву.

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