Сирени на Прикарпатті лунали майже пів години.

У неділю, 24 березня, в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. В регіоні від 09:30 до 09:57 тривала повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти "Суспільного". Додамо від себе, що про вибухи повідомляють з Болехова, що сусідить зі Стрийським районом Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Інформації від місцевої влади наразі немає.

Як повідомлялося, зранку в Україні була оголошена повномасштабна тривога."Почервоніли" всі області.Повітряні сили ЗСУ інформували, що у повітрі - чотири МіГ-31К.

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