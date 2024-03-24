Удар РФ по Львівщині – пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури

Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 березня вдарила ракетами та "Шахедами" по Львівщині. Внаслідок атаки пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький

"Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що до зони відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім ворожих ударних безпілотників.

За інформацією станом на зараз, вісім ракет сили ППО збили, також знищили усі сім "Шахедів".

Частину – у Львівській області. Решту – в інших областях.

Нагадаємо, росіяни атакували Кривий Ріг дронами: без тепла залишились лікарні та тисячі будинків.

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