Атака по Україні: російська ракета залетіла на територію Польщі

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні.

За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

"24 березня о 4:23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", - йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію. Зазначається, що оперативне командування ЗСУ Польщі спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

У ніч проти 23 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, на Хмельниччині та Київщині.

Відомо, що на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "Шахедів". У Києві ППО збила близько 10 російських ракет.

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