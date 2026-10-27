"Нова пошта" створила власну ППО та вже збиває "Шахеди"

«Нова пошта» запустила приватну ППО — деталі

Реклама

«Нова пошта» долучилася до боротьби з російськими безпілотниками, запустивши власний проєкт протиповітряної оборони. Компанії вже вдалося збити кілька ворожих дронів, однак точну кількість знищених цілей там не називають.

Про це заявив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, передає «Інтерфакс-Україна».

Реклама

Климов розповів, що «Нова пошта» належить до небагатьох українських компаній, які змогли втілити такий проєкт. За його словами, приватна ППО вже продемонструвала результати, зокрема у протидії російським «Шахедам».

Реклама

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття „Шахедів“», — зазначив він.

Співвласник «Нової пошти» переконаний, що участь бізнесу в протиповітряній обороні потрібно розширювати. На його думку, повномасштабна війна змінила підхід до безпеки підприємств, адже компанії можуть самостійно виконувати частину завдань, які раніше покладалися лише на державні структури.

Окрім захисту від безпілотників, компанія приділяє увагу ліквідації пожеж після ворожих ударів. Климов пояснив, що працівники підприємства часто беруться до гасіння вогню власними силами ще до приїзду підрозділів ДСНС.

За його словами, український великий бізнес також розглядає можливість створення власних пожежних підрозділів. Для цього підприємці шукають спеціалізовану техніку в європейських країнах.

Реклама

«Зараз великі бізнеси шукають у Європі пожежні машини для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, у чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?» — наголосив Климов.

Нагадаємо, через російські атаки на термінали «Нова пошта» йде на безпрецедентні заходи безпеки. Компанія не лише змінює правила зупинки роботи відділень під час тривог, а й починає приховувати свої склади з посилками.

Новини партнерів

Новини партнерів