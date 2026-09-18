"Нова пошта" змінює правила під час повітряних тривог: що тепер буде

Нова пошта

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Через російські атаки на термінали «Нова пошта» йде на безпрецедентні заходи безпеки. Компанія не лише змінює правила зупинки роботи відділень під час тривог, а й починає приховувати свої склади з посилками.

Про це представники компанії розповіли агентству «Інтерфакс-Україна».

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Як працюватимуть відділення «Нової пошти» під час повітряної тривоги

Відтепер компанія призупинятиме функціонування відділень, терміналів, депо та інших об’єктів під час будь-якої повітряної тривоги, незалежно від типу загрози.

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Крім того, оператор діятиме на випередження: якщо власна система моніторингу зафіксує небезпеку для конкретної локації, її роботу зупинять навіть без офіційного оголошення тривоги в місті чи області.

«Життя та безпека людей для нас — абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття», — пояснили в компанії.

Зазначається, щоб такі вимушені паузи не призводили до колапсу доставлянь, логістичні маршрути оперативно коригуватимуться, а навантаження перерозподілятимуть між іншими об’єктами. Також компенсувати втрачений час допомагає скорочення комендантської години, що розширило вікно для ранкових і нічних операцій.

Засекречені склади та розподіл посилок: як компанія захищає вантажі

Щоб краще захистити бізнес, компанія відмовляється від зберігання всіх посилок у кількох величезних центрах. Тепер товари розподілятимуть між десятками менших складів.

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«Тому говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів», — зазначають представники компанії.

«Нова пошта» також готує запасні варіанти роботи та нові приміщення, але тримає їх у суворій таємниці. У компанії наголосили, що заради безпеки не будуть розкривати адреси своїх об’єктів, кількість товарів на них та запасні маршрути.

За словами співзасновника компанії Володимира Поперешнюка, згодом таку послугу зберігання товарів на багатьох різних складах запропонують і українським магазинам.

РФ обстрілює термінали «Нової пошти» — останні новини

Нагадаємо, вночі проти 28 серпня російські БпЛА атакували Білогородську громаду в Київській області. Влучання сталися у складські приміщення «Нової пошти» та виробничий об’єкт, розташований поруч у Святопетрівському.

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Крім того, ворог двічі атакував термінал в Одесі: спочатку там повністю знищили сучасну сортувальну лінію, а 12 вересня через наліт безпілотника постраждали ще двоє людей — водій-партнер і працівник підрядної організації.

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