РФ тероризує Україну / © Associated Press

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Росія сьогодні, 14 вересня, може здійснити атаки по Україні дронами з північного та східного напрямків.

Про це повідомив очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Зберігається, звісно, загроза і для північних областей. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу. Тобто велика кількість БпЛА у ворога є для того, щоб випустити їх в напрямку нашої держави. Зокрема, це БпЛА з двигунами внутрішнього згорання», — сказав Ігнат у телемарафоні.

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Він наголосив, що останнім часом ворог активізував застосування ударних безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння, зокрема під атакою таких типів засобів і західні регіони України.

Нагадаємо, Росія 13 вересня атакувала безпілотниками АЗС біля пункту пропуску і поїзд на залізничній станції «Ягодин» на українсько-польському кордоні у Волинській області. Також повідомлялося про руйнування в Тернополі і Стрию, Хмельницькій області. Також під атакою перебувала Івано-Франківська область. Місцева влада заявила, що через удар БпЛА пошкоджено промисловий об’єкт. Одна людина отримала травми та госпіталізована.

Атака тривала понад добу.

В суботу, 12 вересня, ударні безпілотники атакували залізничні станції та поїзди на Волині — в Луцьку і Ковелі.

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