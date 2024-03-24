У Кривому Розі перебої зі світлом після обстрілу

Також повідомляється про перебої з водопостачанням.

У Кривому Розі було чутно вибухи, а також повідомляється про перебої зі світлом.

Про це повідомляє "Суспільне".

Перед вибухами повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Незабаром після цього у Кривому Розі було чути кілька вибухів, після яких у деяких районах міста зникла електрика.

Крім того, повідомляється про перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару.

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