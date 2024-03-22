У Херсоні лунають вибухи: місто під ворожим обстрілом

Окупанти знову гатять по місту.

Сьогодні, 22 березня, увечері росіяни почали обстрілювати Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це ТСН.ua повідомили містяни.

Тим часом моніторингові канали повідомили, що є загрoза застoсування БПЛA типу "Shahed" з південнoго напрямкy.

Нагадаємо, російська армія упродовж доби з різних видів озброєння обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі. Дві людини загинули, семеро — отримали поранення.

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