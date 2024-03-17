Росіяни потужно вгатили по Херсонщині: що відомо наразі 

Через ворожі обстріли поранення отримали четверо осіб.

Російські війська упродовж доби 16 березня 2024 року обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Херсон, Тягинка, Шляхове, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Осокорівка, Ольгівка, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав та Гаврилівка.

Російські снаряди пошкодили дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та припортову інфраструктуру. Пораненння отримали четверо людей.

Раніше Сили оборони півдня України повідомили, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Читайте також: