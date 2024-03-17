Як в Україні здорожчали комунальні послуги – дані Держстату

На яку комунальну послугу найбільше зріс тариф.
В Україні вартість комунальних послуг від лютого 2023 по лютий 2024 року збільшились на 12,7%.
Про це пише Держстат.
Так, за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%.
Також здорожчали:
- прибирання сміття – на 4,5%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;
- утримання та ремонт житла – 3%.
Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%.
А вартість деяких послуг не змінилась:
- природний газ;
- гаряча вода та опалення.
Нагадаємо, міністр енергетики розповів, чи підвищать тарифи на світло.
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