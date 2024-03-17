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Як в Україні здорожчали комунальні послуги – дані Держстату

Як в Україні здорожчали комунальні послуги – дані Держстату

В Україні здорожчали комунальні послуги / Фото: ТСН.ua

На яку комунальну послугу найбільше зріс тариф.

В Україні вартість комунальних послуг від лютого 2023 по лютий 2024 року збільшились на 12,7%. 

Про це пише Держстат.

Так, за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%.

Також здорожчали:

  • прибирання сміття – на 4,5%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;
  • утримання та ремонт житла – 3%.
В Україні зросла вартість комунальних послуг / © Державна служба статистики України
В Україні зросла вартість комунальних послуг / Фото: Державна служба статистики України

Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%.

А вартість деяких послуг не змінилась:

  • природний газ;
  • гаряча вода та опалення.

Нагадаємо, міністр енергетики розповів, чи підвищать тарифи на світло.

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