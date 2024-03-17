Як в Україні здорожчали комунальні послуги – дані Держстату

В Україні вартість комунальних послуг від лютого 2023 по лютий 2024 року збільшились на 12,7%.

Про це пише Держстат.

Так, за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%.

Також здорожчали:

прибирання сміття – на 4,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;

утримання та ремонт житла – 3%.

В Україні зросла вартість комунальних послуг / Фото: Державна служба статистики України

Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%.

А вартість деяких послуг не змінилась:

природний газ;

гаряча вода та опалення.

Нагадаємо, міністр енергетики розповів, чи підвищать тарифи на світло.

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