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Как в Украине подорожали коммунальные услуги – данные Госстата

Как в Украине подорожали коммунальные услуги – данные Госстата

В Украине подорожали коммунальные услуги / Фото: ТСН.ua

На какую коммунальную услугу больше всего вырос тариф.

В Украине стоимость коммунальных услуг с февраля 2023 по февраль 2024 года увеличилась на 12,7%.

Об этом пишет Госстат.

За этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%.

Также подорожали:

  • уборка мусора – на 4,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;
  • содержание и ремонт жилья – 3%.
В Украине выросла стоимость коммунальных услуг / © Государственная служба статистики Украины
В Украине выросла стоимость коммунальных услуг / Фото: Государственная служба статистики Украины

В то же время водоснабжение подешевело на 0,8%.

А стоимость некоторых услуг не изменилась:

  • природный газ;
  • горячая вода и отопление.

Напомним, министр энергетики рассказал, повысят ли тарифы на свет.

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