Как в Украине подорожали коммунальные услуги – данные Госстата

На какую коммунальную услугу больше всего вырос тариф.
В Украине стоимость коммунальных услуг с февраля 2023 по февраль 2024 года увеличилась на 12,7%.
Об этом пишет Госстат.
За этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%.
Также подорожали:
- уборка мусора – на 4,5%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;
- содержание и ремонт жилья – 3%.
В то же время водоснабжение подешевело на 0,8%.
А стоимость некоторых услуг не изменилась:
- природный газ;
- горячая вода и отопление.
Напомним, министр энергетики рассказал, повысят ли тарифы на свет.
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