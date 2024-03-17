Как в Украине подорожали коммунальные услуги – данные Госстата

На какую коммунальную услугу больше всего вырос тариф.

В Украине стоимость коммунальных услуг с февраля 2023 по февраль 2024 года увеличилась на 12,7%.

Об этом пишет Госстат.

За этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%.

Также подорожали:

уборка мусора – на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3%.

В Украине выросла стоимость коммунальных услуг / Фото: Государственная служба статистики Украины

В то же время водоснабжение подешевело на 0,8%.

А стоимость некоторых услуг не изменилась:

природный газ;

горячая вода и отопление.

Напомним, министр энергетики рассказал, повысят ли тарифы на свет.

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